Dodik: Dovest ćemo ih na krajnju tačku entiteta i reći: Eno vam tamo

On je rekao kako će nadležni u RS i dalje prevoziti migrante do entitetske linije do dijela Bosne i Hercegovine u koji žele da dođu, te je još jednom potvrdio da je stav vlasti ovog bh. entiteta da nema zadržavanja migranta, kao ni otvaranja sabirnih centara za migrante.

“Naša politika oko migranata je poznata i nije ništa novo. Mi pokušavamo, najviše preko dojava građana, da saznamo gdje se nalaze migranti, kojim rutama se kreću, ne želeći da se oni slobodno kreću u RS, da vrše pritisak na stanovništvo i razbojnički se ponašaju”, kazao je Dodik.

On je potom pojasnio kako MUP RS postupa sa migrantima koje nađe na području entiteta.

“Onda kada ih prikupimo na jedno mjesto, ogranizujemo im prevoz gdje žele da idu. Oni idu u USK. Mi naprosto da ne bi ih Bijeljine išli kroz RS, mi ih prevezemo tamo gdje žele. Neki idu u Sarajevo, neki za Tuzlu, učinimo im uslugu. Ponudimo im prevoz da se ne zadržavaju u RS. Imamo odličnu reakciju stanovništva i nastavit ćemo da se tako ponašamo”, izjavio je Dodik.

“Sada je neka zabrana. Šta mislite da smo mi uzeli i postavili zabranu, čitav svijet bi se digao oko toga. Razumijem ljude u USK, ali mi nećemo prestati sa našom praksom da ih prevezemo gdje žele van RS. U RS neće biti sabirnih centara”, rekao je Dodik u Newsroomu na N1.

“Nećemo poštovati zabranu. Dovest ćemo ih na krajnju tačku entiteta i reći – eno vam tamo”, zaključio je Dodik.

Nemam problem da primim vakcinu, ali prvo rizične grupe

Član Predsjedništva rekao je da kada je u pitanju nabavka ruske vakcine Vlada RS zajedno sa resornim ministarstvom i Štabom za vanredne situacije preduzima sve potrebno za njenu nabavku.

Istakao je da nema problem da primi vakcinu, ali kako navodi zdravstveni sistem će se potruditi da je dobiju najugroženije kategorije.

“Pravimo plan vakcinacije, koji podrazumijeva da je prvo dobiju najrizičnije grupe”, dodao je Dodik.

