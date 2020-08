Kada nam stiže promjena vremena u BiH

Duži stabilniji period očekuje se od 25. do kraja mjeseca augusta.

Od 17. do 31. augusta jutarnje temperature prognoziraju se od 12 do 17 stepeni u Bosni, te od 14 do 19 stepeni u Hercegovini. Dnevne temperature u Bosni između 22 i 27, u Hercegovini od 26 do 31 °C, saopćeno je, prenosi “N1“.

