BiH se sprema za veće nabavke vakcina protiv gripe: Ko će dobiti, a ko kupiti svoju dozu

Međutim, vječiti problem koji je prisutan godinama unazad jeste ko će zatražiti svoju dozu vakcine protiv gripe i ko će je zaista dobiti. Struka je mišljenja da nema boljeg i efikasnijeg načina suzbijanja gripe od vakcinacije, ali većina stanovništva prilično je sumnjičava u ovaj medicinski preparat.

S druge strane, BiH je ranijih godina nabavljala velike količine vakcina u BiH, a danas tek toliko da se pokrije vakcinisanje rizičnih skupina društva – penzioneri, hronični bolesnici, RVI, civilne žrtve rata, uposlenici u javnom gradskom saobraćaju, zdravstveni i prosvjetni radnici, novinari i mnogi drugi.

Zavodi za zdravstveno osiguranja na području FBiH, kao i Institut za javno zdravlje RS-a nabavljaju i takozvane komercijalne vakcine protiv gripe za ljude koji ne pripadaju rizičnim grupama, ali ovih doza bude dostupno tek nekoliko hiljada. Da li će ove godine biti drugačije?

Povećane nabavke

Zavod zdravstvenog osiguranja Federacije BiH raspisao je tender za nabavku 8.500 doza vakcina protiv gripe od kojih će većina biti namijenjena zdravstvenim radnicima. Federalni Zavod će naručiti i između 7.000 i 8.000 komercijalnih doza vakcine čije cijene još nisu poznate.

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo govore nam da su 3. augusta ove godine pokrenuli postupak nabavke vakcina protiv virusa sezonske gripe. Planirana je nabavka u vrijednosti od 300.000 KM bez PDV-a, odnosno minimalno 18.800 doza za period od dvije godine, to jest ovogodišnju i narednu sezonu.

Podsjetimo da je prošle godine Zavod zdravstvenog osiguranja KS u saradnji s Ministarstvom zdravstva KS obezbijedio 7.000 besplatnih doza vakcina protiv gripe koje su distribuirane u domove zdravlja, dok nije poznat tačan broj komercijalnih vakcina koje su nabavljene i utrošene.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u junu 2020. je izmijenio plan javnih nabavki za 2020. godinu dodavši na listu vakcine protiv sezonske gripe u iznosu od 102.960 KM.

Podsjetimo da kantonalni zavodi godišnje nabavljaju otprilike 30.000 doza vakcine protiv sezonske gripe.

5.000 komercijalnih doza u RS-u

Institut za javno zdravstvo RS-a u saradnji s Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS-a i Fondom zdravstvenog osiguranja RS-a za ovu sezonu će nabaviti 20.000 doza vakcina protiv gripe, za 5.000 više nego prošle godine, a koje će biti distribuisane u ambulante porodične medicine gdje će se besplatno vakcinisati osobe koja pripadaju rizičnim kategorijama.

“Institut će za ovu sezonu nabaviti veću količinu i komercijalnih vakcina u odnosu na prethodne sezone, oko 5.000 doza, a koje će se aplikovati u Institutu za osobe koje se žele vakcinisati uz određenu finansijsku nadoknadu”, kazali su nam iz instituta za javno zdravstvo RS-a.

Cijena komercijalne vakcine u RS još nije definisana, a podsjetimo da je prošle godine koštala 22 KM.

Prema nedavnim izvještajima globalni proizvođači vakcine protiv gripe proizveli su rekordan broj doza za predstojeću sezonu gripe jer se zdravstvene vlasti nadaju da će barem na ovaj način spriječiti još veću krizu u bolnicama, uzrokovanu koronavirusom. Svjetski stručnjaci smatraju da vakcinacija ljudi protiv gripe u ovo vrijeme treba biti jedna od mjera javnog zdravstva za ublažavanje epidemije koronavirusa.

Proizveden rekordan broj vakcina protiv gripe usljed krize uzrokovane koronavirusom

Vakcina protiv gripe pravi se svake godine kroz praćenje virusne situacije. Prošle godine registrovana je četverovalentna vakcina koja ima četiri vrste virusa, dvije A influence i dvije B. Ta vakcina štiti od gripe u procentru od 80 posto, što znači da će oni koji i dobiju gripu, prebolovati bolest s blažim simptomima.

S obzirom da je prethodnih godina broj vakcinisanih osoba u BiH bio veoma mali, to nije moglo značajno utjecati na kretanje gripe tokom sezone. Ipak, ukoliko se usljed pandemije koronavirusa veći broj stanovništva odluči zaštititi od sezonske gripe, nadležne ustanove morat će se spremiti za nove nabavke do početka vakcinacije, a to je mjesec oktobar.

