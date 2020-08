Jutarnja temperatura od 14 do 19, a dnevna od 24 do 33°C.

U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 27 do 33°C.

U petak sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a dnevna od 28 do 34°C.

U subotu sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 21, a dnevna od 30 do 36°C.

Od petka se očekuje nova promjena vremena i padavine u većem dijelu Bosne,piše Slobodnabosna

