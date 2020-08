U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle. Poslijepodne u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. U centralnim i sjeveroistočnim područjima Bosne lokalno su moguće intenzivnije padavine.

Vjetar slab, uglavnom, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 29 do 35 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno je moguć slab pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 29 °C, saopćeno je, piše “N1“.

Facebook komentari