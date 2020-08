Meteoalarm zbog nevremena u velikom dijelu BiH

Žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena izdato je za područja Banjaluke, Foče, Sarajeva, Tuzle, Bihaća, Livna i Višegrada, dok je za područje Mostara izdato zbog visokih temperatura zraka.

Jutros je u Bosni i Hercegovini vrijeme pretežno sunčano. Po kotlinama u Bosni ima magle. Sunčanije vrijeme u Bosni danas se očekuje prije podne. U drugoj polovini dana jači razvoj oblačnosti će usloviti pljuskove i grmljavinu.

Izgledno je i jače grmljavinsko nevrijeme sa obilnijim padavinama i lokalnom pojavom grada. U Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Poslijepodne pljuskova može biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. Na sjeveru zemlje vjetar sjeverozapadnog smjera. Uz grmljavinske oblake će biti i jačih udara vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni.

U Sarajevu veći dio dana pretežno sunčano. Više oblačnosti u poslijepodnevnim satima kada je moguć i pljusak kiše. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stepena Celzijusa, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

U subotu u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini prije podne sunčano uz postepeno naoblačenje poslije podne, što može usloviti pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa.

U nedjelju, u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno vedro. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne je povremeno moguća slaba kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena.

U ponedjeljak se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 30 do 36 stepeni Celzijusa.

