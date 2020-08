Epidemiolog Sanjin Musa otkriva: Da li je moguće ponovo se zaraziti koronavirusom?

U BiH dnevni izvještaji i dalje bilježe trocifrene brojeve novozaraženih, a posljednjih dana povećan je i broj preminulih osoba od COVID-19, piše “Faktor“.

Prema riječima dr. Sanjina Muse, člana Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i šefa Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH, BiH od druge polovine juna ima kontinuirani rast obolijevanja od koronavirusa, a analize upućuju na to da je od sredine jula došlo do povećanog ubrzanja širenja epidemije.

– Prije svega, takva epidemiološka slika uočena je u Kantonu Sarajevo i Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. No, posljednjih dana brojke se ipak stabiliziraju i vidimo da se ljudi sve više pridržavaju propisanih javno-zdravstvenih mjera koje reguliraju način života u ovim okolnostima – navodi Musa.

Iako se o novom koronavirusu prethodnih mjeseci puno toga saznalo, još uvijek je kaže Musa, nepoznanica da li se oni koji su se oporavili od COVID-19, mogu ponovo zaraziti!?

– Trajanje imuniteta još je nepoznanica. Uobičajni humani koronavirusi, koji cirkuliraju, kao što je gripa, sezonski se javljaju. Ono što iskustva sa SARS-CoV-1 virusom, kojeg smo imali 2003. godine govore jeste da su ljudi, koji su ga preboljeli, tri godine imali imunitet. SARS-CoV-2 sa nama je sedam, osam mjeseci, ali će nam trebati još vremena kako bismo saznali koliko traje imunitet nakon preležanog COVID-19.

Stoga svima onima koji su se oporavili preporučuje se da i dalje nose maske i drže distancu.

Kako bismo u jesen ušli sa boljom epidemiološkom slikom, Musa je apelirao na pojačani oprez, pridržavanje javno-zdravstvenih i individulanih mjera te otkrivanje, izolacija i praćenje kontakata, što je kaže, aktivnost koju provode javno-zdravstvene ustanove.

– Zatvoreni, slabo ventilirani prostori i gužve doprinose pogoršanju epidemiološke situacije i širenju respiratornih virusnih infekcija. To je nešto što se očekuje tokom jeseni i zime. Zbog toga je vrlo važno pridržavati se mjera. Prije svega, nositi maske i izbjegavati mjesta gdje se ljudi okupljaju u većem broju. Ukoliko neko osjeti simptome treba ostati kod kuće. To su mjere koje će nam pomoći da tokom jeseni i zime zarazu držimo pod kontrolom.

Osvrnuo se i na razliku između COVID-19 i sezonske gripe. Ono što COVID-19 razlikuje od sezonske gripe je to što, kaže epidemiolog, period inkubacije kod covida traje duže, odnosno potreban je duži period da osoba razvije simptome.

– No, nezgodno je to što je zaražena osoba zarazna tri dana prije početka razvoja simptoma. Zbog toga ju je vrlo teško kontrolirati. To je i razlog što se pandemija i dalje ubrzano širi. Trenutno je skoro 750.000 smrtnih slučajeva u svijetu od COVID-19, a procjene koje postoje za gripu govore da se smrtni slučajevi uzrokovani virusom gripe kreću od 290.000 do 650.000.

Kada je riječ o vakcini protiv COVID-19 koju svijet sa nestrpljenjem iščekuje, kaže kako se u BiH prati ono što nalaže Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

– Nama je osnovni vodič praćenje koje provodi Svjetska zdravstvena organizacija u smislu vakcina potencijalnih kandidata koje bi se koristile u široj upotrebi. Više od 160 vakcina trenutno je u nekoj fazi izrade. Ono što u ovom trenutku znamo jeste da se u trećoj fazi kliničkih istraživanja nalazi šest vakcina. To su istraživači iz Velike Britanije, Amerike i dva, tri iz Kine. Oni su otišli najdalje i u toj fazi rade se istraživanja na nekoliko desetina hiljada ljudi. Primjera radi, “Moderna” u Americi trenutno provodi istraživanje na 30.000 ljudi. To je placebo kontrola kojom se provjerava učinkovitost i sigurnost vakcine.

Što se tiče BiH, postoji inicijativa za zajedničku evropsku nabavku vakcine, i to je, kaže Musa, jedna od mogućih opcija.

– Postoji inicijativa da se BiH pridruži zemljama u Evropskoj uniji za zajedničku nabavku vakcine. BiH ima sve regulatorne agencije, između ostalog i Agenciju za lijekove i medicinska stredstva, koja prati cijeli proces, kako se vakcina registrira te kako se može koristiti na tržištu, pod kojim uvjetima i koje procese mora proći prije nego što se pojavi na tržištu – istakao je Musa.

Facebook komentari