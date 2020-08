Žuto upozorenje zbog vremenskih neprilika za područje cijele BiH

Žuto upozorenje zbog vremenskih neprilika izdato je za cijelu Bosnu i Hercegovinu, javlja Anadolu Agency (AA).

Upozorenje zbog grmljavinskog nevremena na snazi je za područja Foče, Sarajeva, Tuzle, Bihaća, Livna i Višegrada, dok je i zbog povišenih temperatura izdato za područja Banjaluke, Mostara i Prijedora. Upozorenje zbog povišenih temperatura zraka izato je za područje Trebinja.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje nestabilno vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Bosni će biti i obilnijih pljuskova. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni.

U Sarajevu se sunčanije vrijeme očekuje prije podne. Povećanje oblačnosti u drugoj polovini dana. U poslijepodnevnim satima moguć je pljusak sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stepeni.

U četvrtak u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni će biti magle. U Hercegovini sunčano prije podne. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. U poslijepodnevnim satima širom zemlje se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena.

U petak u Bosni vrijeme će biti sunčanije prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni će biti magle i niske naoblake. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti u drugoj polovini dana širom Bosne i sjeveru Hercegovine su izgledni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Bosni će biti i obilnijih pljuskova. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 19, na jugu zemlje do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena, prognoza je meterologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

