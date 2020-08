Marjanović o borbi sa koronom: “Danas ću, nakon 18 dana, promoliti nos vani”

On će, kako je kazao, prvi put nakon 18 dana izaći van – a putem društvene mreže je opisao borbu sa COVID-19, uz poruku da je on imao blaže, ili srednje blage simptome.

Njegov post uz minimalne intervencije prenosimo u cjelosti:

“Danas je 18. dan od kada sam u samoizolaciji, 17. dan od prvih simptoma, 15. dan od ‘PCR pozitivnoga’ testa, 4. dan od kada nema temperature i konačno 2. dan od kada sam i zvanično ‘PCR negativan’.

Danas ide samo par rečenica o virusu i bolesti, sutra o ljudima, a prekosutra o ‘sistemu’.

Prva tri dana nije lako bilo gledati kako se snažni 22. godišnji momak od jedne lagane početne temperature, pretvara u dječaka koji odskače od kreveta na svaki dodir i koji se bori s temperaturom, groznicom, bolovima u mišićima, nesnosnim glavoboljama… Srećom, jaki organizam se izborio u 4. danu i od tada sve ide na bolje

Tin je od prije pet dana i zvanično negativan. Negdje u njegovom ‘zadnjem danu’ (na kojem sam zahvaljivao Bogu i prirodnim fenomenima počinje i dvosedmična borba s temperaturom, slabošću povremenim kašljem, hrpom informacija, vitamina, lijekova, sirupa i čajeva. Prosjek spavanja dnevno tri-četiri sata između presvlačenja odjeće i posteljine.

Toplomjer polako počinje da pravi rane ispod pazuha. Srećom, zasićenost kisika je uvijek bila onakva kako treba. Krajnji epilog blage promjene na plućima koje će se sanirati u sedmicama koje dolaze, ispražnjene baterije (cijeđenje narandže kao sat vremena teretane) koje će se puniti i psihološki umor (koji se polako povlači pogledom na sina, suprugu i svakim novim malim uspjehom).

Prvi dio borbe je čini se gotov, a sada ide oporavak. Da ne bude zabune – ovo spada u skupinu blažih do srednje -blažih simptoma. Ne smijem ni pomisliti kako je svim onim djevojkama i momcima, većinom u najboljim godinama (jer sve su najbolje), čiji su organizmi drugačije reagirali i koji se i dalje bore! Samo im želim da im ti dani što prije postanu jučer!

Moj organizam je fiziološki prošao par gripa, pa i H1N1. Moj mozak je prošao skoro četiri godine rata. No, ovih 15 dana je bilo nešto na što vas ništa ne može pripremiti. I to vam kaže osoba koja je imala, ponavljam, klinički lakše simptome! Stoga, djevojke i momci, vi koji je pregurate bez simptoma ili za koje je to samo lakša dvodnevna viroza, znajte da u vašoj blizini ima netko kome to mogu biti zadnji dani.

Nema i ne smije biti mjesta panici. Nije vrijeme za to, ali je vrijeme da pokažemo koliko smo ljudi i koliko brinemo jedni o drugima. Danas je prvi dan kada ću promoliti nos vani i, bez obzira na sve maska će biti na licu distanca će se poštovati jer još uvijek ne znamo sve tajne ovoga virusa! Toliko o iskustvu i o bolesti.

Sutra ću o najljepšem dijelu priče – o ljudima!”

