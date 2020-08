Toplotni val će u srijedu biti nakratko prekinut, dijelove BiH će pogoditi jače nevrijeme

U BiH se danas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslijepodne u Bosni su mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni.

Jutarnja temperatura kretat će se od 16 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 29 do 35 stepeni.

U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura iznosit će oko 18, a dnevna oko 30 stepena Celzijusa, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Upaljen meteoalarm

Za regije Banjaluke, Mostara, Prijedora i Trebinja upeljn je žuti meteoalarm zbog visokih temepratura koje će iznositi i do 36 stepeni.

Za regije Foče i Višegrada također je upaljen žuti meteoalarm zbog lokalnih grmljavinskih procesa.

Za sutra je zbog visokih temepratura, ali i grmljavine upaljen žuti meteoalarm za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine.

Prognoza za naredne dane

U srijedu će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini prije podne vedro, a poslije podne se očekuje postepen porast naoblake što može usloviti lokalne pljuskove i gmljavinu. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 °C.

U četvrtak prije podne u većem dijelu Bosne pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 °C.

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi su mogući u Bosni, kao i na sjeveru Hercegovine. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36 °C.

