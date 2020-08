Danas u BiH pakleno vruće, temperature i do 35 stepeni

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 29 do 35 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 30 °C.

Biometeorološka prognoza

Tokom jutra će biti neznatno ugodnije, a sa odmicanjem dana opšta slika će se pokvariti. Uz visoke temperature zraka i vrućinu, kao i nedostatak svježine u noći, hronični bolesnici trebaju maksimalno reducirati kretanje i fizičke aktivnosti. Isto vrijedi i za ostale rizične grupe stanovništva, starije osobe, djecu, meteoropate. Savjetujemo Vam da se informišete o tome kako postupati pri ovakvim vremenskim prilikama, prenosi “Avaz“.

