Evo kakvo nas vrijeme sutra očekuje

Temperature zraka u 14 sati (°C): Bjelašnica 11; Ivan Sedlo 21; Livno 25; Bugojno i Tuzla 26; Bijeljina, Gradačac i Sarajevo 27; Doboj 28; Banja Luka, Bihać, Mostar, Sanski Most, Široki Brijeg i Zenica 29; Grude 31; Trebinje 33; Neum 35°C.

Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni će biti magle ili niske naoblake. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 32°C, na jugu zemlje do 35°C.

U Sarajevu će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć je pljusak kiše. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 15°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 28°C, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

