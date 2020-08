Slijedi nova promjena vremena: Donosimo prognozu za naredne dane

U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Hercegovini sunčano uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31°C, na jugu zemlje do 33°C.

U Sarajevu se jutro očekuje pretežno oblačno. Veći dio dana preovladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima se prognozira pretežno oblačno vrijeme kada je moguć i pljusak kiše. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 15°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 27°C, saopćeno je iz Zavoda.

Biometeorološka prognoza: Postepeni prolazak pogoršanja uslovljava relativno nepovoljne biometeorološke prilike u većem dijelu Bosne. Povećana naoblaka, uz mjestimične padavine tokom dana, ponajviše će djelovati na lošije raspoloženje. Moguće su slabije poteškoće kod hroničnih bolesnika i meteoropata. U Hercegovini i na zapadu opšta slika će biti ljepša, uz stabilnije vrijeme. Poželjno je posvetiti pažnju zaštiti od UV zračenja tokom sunčanih perioda.

Objavljena je i vremenska prognoza za naredna tri dana.

U nedjelju, 09.08.2020., u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni će biti dosta magle ili niske naoblake. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 32°C, na jugu zemlje do 35°C.

U ponedjeljak, 10.08.2020., preovladavat će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni će biti magle i niske naoblake. U poslijepodnevnim satima moguć je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, na jugu zemlje do 36°C.

U utorak, 11.08.2020., prije podne se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni će biti magle i niske naoblake. Razvojem oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su izgledni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 33°C, na jugu zemlje do 35°C.

Facebook komentari