Britanski ambasador o “bureku s jabukama”: Ovo nije u redu

Birtanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matthew Field na Twitteru je podijelio fotografiju “bureka” s jabukama, te pokazao da se slaže s mišljenjem građana BiH da burek može biti samo s mesom.

“Burek s jabukama. Evo, bez teksta sam. Ovo nije u redu”, prokomentirao je Field uz hashtag #Foodcrime.

Njegova objava izazvala je brojne komentare.

“Korak ste bliže da dušom postanete Bosanac. Jeste li izabrali bosansko ime? Predlažem M(idh)att”, našalio se jedan korisnik.

“Ako je ukusno, može”, komentarisali su.

“Samo jedan je burek… Ostale su pitice”, poručili su im drugi.

“Burek s jabukama”. Evo, bez teksta sam. Burek with apples? This is not OK. pic.twitter.com/zKj5EcRy2q

— Matt Field (@MattFieldUK) August 7, 2020