Kiša i grmljavina danas u BiH

Prije podne, ponegdje u sjeveroistočnim područjima i sa slabom kišom.

Tokom dana, u centralnim, sjevernim i istočnim područjima sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

U Hercegovini umjereno oblačno, ponegdje u sjevernim dijelovima može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren istočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28, na jugu zemlje do 31 stepen.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 23 stepena, prenosi Federalni hidrometeorološki zavod.

