Krizni štab KS: Na ovome mjestu ljudi se najviše zaraze,poštujte mjere!

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo predstavio je danas rezultate analize o pandemiji COVID-19 u KS-u za period od 1. juna do 3. augusta 2020. godine, javlja Anadolu Agency (AA).

“U tom periodu u KS-u potvrđena su 2.644 slučaja COVID infekcije, s tim da smo u zadnja dva dana dodali novozaražene, tako da je taj broj sada 2.877. To je ukupan broj, a trenutno aktivnih je 1.313. Kada je proglašen prestanak stanja nesreće 31. maja u KS-u, na taj dan nije bio nijedan slučaj aktivnog oboljenja ali već 4. juna se registruje prvi novozaraženi i u narednim danima počinju se svakodonevno registrovati novozaražnei u KS-u. Ako uzmemo sam mjesec juni, prosječan dnevni broj novozaraženih je 11,5 osoba, a u julu dolazi do značajnog širenja zaraze, tako da 2. jula je utvrđen najveći broj oboljelih, to je bilo 107 osoba u jednom danu. Narednih dana dolazi do porasta broja testiranih te je u prosjeku u julu testirano 323 osobe dnevno tako da u julu imamo prosječan broj novooboljellih oko 65,4 osobe dnevno”, kazala je epidemiologinja Anisa Bajramović na današnjoj konferenciji za medije.

Istakla je kako je njihova analiza pokazala da otprilike u KS-u sedmični rast oboljelih iznosi 10 posto.

“Našom analizom je utvrđeno da imamo linearni rast oboljelih. Mi trenutno nemamo eksponencijalni rast, to bi značilo da svaki dan imamo 100 postotni rast. Mi imamo bolji scenario, gdje nam je taj linearni rast i još uvijek nije zabrinjavajuća situacija”, kazala je Bajramović te dodala:

“Od 21. jula do 3. augusta imali smo između 60 do 75 hospitaliziranih, što je pet posto u odnosu na broj oboljelih. Jučer smo imali 13 hospitalizacija u jednom danu, ali držimo se prosjeka koji je predvidio WHO”, rekla je Bajramović,piše Faktor.

Među zaraženim osobama u KS 48 posto su žene i 52 posto muškarci, a od 42 preminule osobe, 10 su žene i 32 muškarca, dok je prosječna dob preminulih 64 godine.

“Kada je riječ o dobnoj distribuciji oboljelih, imamo 67 zaražene djece u dobi od 0 do 6 godina ili 2,46 posto, od 7 do 14 godina je 2,5 posto zaraženih, a od 15 do 18 je 2 posto. U dobi od 0 do 18 godina imamo ukupno sedam posto oboljelih. Najveći broj oboljelih su osobe od 36 do 50 godina, skoro 30 posto, zatim od 19 do 35 godina, 28 posto”, kazala je Bajramović.

Na kraju je još istakla da su osnovni izvori zaraze članovi porodičnih klastera i da se veći broj zaraženih pojavi istovremeno u jednom danu.

“Analiza je pokazala da se u većini slučajeva prvooboljeli zarazi virusom na poslu, a najugroženiji su zaposleni u kancelarijama. Također, analiza je pokazala da većina zaposlenih tokom pauza ne drže distancu i ne nose maske. Drugi izvor zaraze su importovani slučajevi, a većina njih je vezana za naše susjedne zemlje”, rekla je epidemiologinja.

