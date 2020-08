Meteorolozi upozoravaju: Do kraja dana stiže nevrijeme

“Biće regiona i sa više od 50 litara kiše po metru kvadratnom”, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra će u Republici Srpskoj i dalje biti nestabilno vrijeme, a na sjeveroistoku se očekuje više suvog vremena sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura vazduha biće od 13 do 18, na jugu i sjeveroistoku oko 20, a najviša dnevna od 21 do 26, na jugu i sjeveroistoku oko 28 stepeni Celzijusovih.

U petak, 7. avgusta, biće promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, u centralnim i sjevernim krajevima uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok će na jugu biti pretežno suvo i povremeno sunčano.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 14 do 18, na planinama od 12, na jugu oko 21, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni Celzijusovih.

U subotu, 8. avgusta, biće promjenljivo oblačno i nestabilno, uz porast oblačnosti praćene kišom, pljuskovima i grmljavinom lokalno.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 17 do 21, na planinama od 14, a najviša dnevna od 25 do 29, na planinama od 21, te na jugu i sjeveru do 31 stepen Celzijusov.

