Nakon kiše stiže drastično zahlađenje, donosimo vremensku prognozu do nedjelje.

U jutarnjim satima kiša se očekuje u sjevernim i centralnim dijelovima. Tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većem djelu zemlje. Intezivnije padavine se očekuju na sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21, na jugu do 25 stepeni.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana, postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni.

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, u Bosni i sa slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 28, na jugu zemlje do 31 stepen,piše Slobodnabosna

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne, ponegdje u centralnim i sjeveroistočnim područjima sa slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena.

