Čerkez: U nedostatku fudbala ne možemo biti svi selektori ili treneri, pa postadosmo epidemiolozi

Goran Čerkez, član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik ministra za javno zdravstvo, putem društvenih mreža opet se osvrnuo na pandemiju koronavirusau našoj zemlji.

Poslao je jasnu poruku svim građanima.

– U nedostatku fudbala ne možemo biti svi selektori ili treneri, pa postadosmo epidemiolozi. Predlažemo dolaske stranih stručnjaka, uvođenje mjera… Ne postoji stručnjak u zdravstvu koji bi predložio drugačije mjere od ovih koje su trenutno na snazi – napisao je Čerkez na svom Facebook profilu.

Dodao je da ne postoji zdravstvo u svijetu koje je zaduženo za kontrolu provođenja mjera.

– To svugdje u svijetu rade inspekcije, policija, tako bi trebalo biti i kod nas. Policijski sat, restrikcija nije rješenje. Rješenje je vlastita odgovornost, rješenje je da MUP i inspekcija počnu pisati kaznene prijave po Krivičnom zakonu FBIH, član 226, za one koji ne poštuju. Rješenje je da sudovi počnu procesuirati po žurnom postupku sve one koji ugrožavaju zdravlje drugih. Nosi masku, drži distancu, peri ruke, budi odgovoran građanin, spasi živote najdražih – zaključio je Čerkez, prenosi “Avaz”.

