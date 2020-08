Premijer Novalić o uvođenju strožijih mjera: Sutra ću zvati Krizni štab

Broj zaraženih u FBiH je sve veći, bilježimo crne rekorde, a premijer Novalić je kazao da će već sutra kontaktirati Krizni štab da se prepakuju mjere.

“Ne da zatvorimo ljude, nego da im pojasnimo mjere koje su na snazi. Moramo definirati kubikažu, prostor, što znači da moramo pooštriti i definisati te mjere. S jedne strane ponovo moramo vratiti kampanju i reći građanima das je u pitanju opasna bolest. Rečeno je da će virus oslabiti, a on je ojačao. Ne možemo dati baš restriktivne mjere, ali možemo pooštriti pravila, zapravo inspekcije da još više rade svoj posao”, rekao je Novalić.

On je istaknuo da ukoliko stanje u Kantonu Sarajevo i dalje bude ovako da će se uvesti rigoroznije mjere.

“Građansku percepciju morate proizvesti. Mi kao vlada i vlade kantone imamo mehanizme u rukama da pojasnimo koliko je to opasno. Mehanizmi su se koritili dok je bilo vanredno stanje. Sad se mora u liberalnom obliku to definirati, ako se kaže da se mora nositi maska onda mora tako biti, ako treba biti rastojanje u restoranima to će se tako i desiti”, istaknuo je on.

