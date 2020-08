Kada će biti zatvoreni noćni klubovi širom BiH u kojima se dočekuju zore?

Posebna priča su vlasnici pojedinih klubova u Sarajevu, Lukavcu, Bugojnu, Mostaru, ali i drugim gradovima koji tokom posljednjih nekoliko vikenda organiziraju svirke i puštaju muziku do ranih jutarnjih sati.

Nepojmljivo je da nadležni do sada nisu spriječili ovakve događaje, a za očekivati je da će se za primjerom onih koji ne poštuju naredbe povesti i vlasnici ugostiteljskih objekata koji su do sada svoje goste bukvalno izbacivali desetak minuta prije 23 sata, do kada je ograničeno radno vrijeme na području Federacije BiH.

Javnosti u glavnom gradu je poznato da u nekim od sarajevskih klubova bez problema u provodu možete dočekati jutro, a čak taksisti na tu lokaciju voze strane turiste,piše Faktor.

– Pripadnici MUP-a rade na terenu. Ako zateknu osobe u objektima poslije 23 sata, policija napravi službenu zabilješku i slučaj predaje inspekciji. Posljednjih dana imali smo evidentirane prekršaje ovog tipa – kazao je za Faktor Mirza Hadžiabdić, portparol MUP-a Kantona Sarajevo.

I ostali kantoni u našoj zemlji nisu izuzetak od ovakvih prekršaja.

– Kontrolu rada ugostiteljskih objekata trebaju vršiti pripadnici kantonalnih MUP-ova. Oni moraju da rade na terenu i da provjere da li neko radi poslije 23 sata. Vjerovatno da negdje ima takvih objekata i policija treba pojačati kontrole, a posebno za vrijeme vikenda. Naredba za sve mora biti svetinja. To je jedan od problema. Također, treba skrenuti pažnju na osobe koje su pozitivne na koronavirus i koje bez problema hodaju i niko ih ne kontroliše – kaže za Faktor Mustafa Šakić, šef Kriznog štaba Tuzlanskog kantona.

Facebook komentari