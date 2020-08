Sebija Izetbegović: Morat će se uvesti mnogo restriktivnije mjere

Morat će se uvesti mnogo restriktivnije epidemiološke mjere, jer građani ne poštuju mjere, ne nose maske i to je najopasnije. Ako poštujemo mjere, možemo se izboriti s problemom, kaže u razgovoru za Dnevnik 2 BHRT-a prof.dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

O eksploziji broja zaraženih u Kantonu Sarajevo, prof dr Sebija Izetbegović kaže da se ne poštuju epidemiološke mjere:

” Objašnjenje ne teba tražiti daleko. Dovoljno vam je da prođete gradom i vidite da građani uopšte ne poštuju mjere, ne nose maske. Čak i oni koji nise maske, ne nose ih uglavnom propisno i da se okupljaju u velikom broju bez poštovanja fizičke distance. To je najopasnije.

O postojanju još nekih kritičnih tački za širenje koronavirusa, kaže:

Pa naravno, ti koji se kreću gradom otići će kasnije kući da ili će, kao jučer, da obiđu svoje starije članove porodica pa će to što pokupe u svojim šetnjama donijeti kući. Dakle, nije bitno gdje se okupljate, opasnije je naravno u zatvorenim nego na otvorenim prostorima. Ali svakako je obavezno nošenje maski i poštivanje fizičke distance, ukoliko se radi o većem broju prisutnih.

O tome da li je neko zakazao u situaciji kada dnevno imamo više od stotinu zaraženih, prof. Izetbegović kaže:

“Pa ne znam da li je neko zakazao, ali nešto nije uredu, to je sasvim očigledno. Dakle, imati toliko novozaraženih je previše. Ako poštujemo mjere, možemo se izboriti s problemom. To što se mjere ne poštuju imamo ovo što imamo,a to nije dobro.

O eventualnom uvođenju restriktivnijih mjera, prof. Izetbegović kaže:

“Ja mislim da će se morati uvesti mnogo restriktivnije mjere. Jer, vidjeli ste na samom početku, tamo februar-mart da su građani mnogo striktnije poštovali mjere, pa smo mi pandemiju držali pod kontrolom i bili smo jedna od najuzornijih zemalja, čak u svijetu. Svi su izražavali osobito poštovanje prema načinu na koji funkcioniramo. Međutim, u jednom trenutku, kada je došlo do gubitka bolesnika i na neki način do nekog prilično mogućeg gašenja zaraze, došlo je i do potpuno neobjašnjive relaksacije i prestanka poštivanja osnovnih mjera opreza i čuvanja. I , evo sad imamo ovo što imamo, ovo je zaista jako loše i vodi nas prema lošem scenariju.

Sebija Izetbegović je rekla kako na Odjelu na Podhrastovima trenutno leže 64 pacijenta.

” U toku noći imali smo, na žalost, četiri smrtna slučaja,tako da su pokazatelji vrlo loši i mislim da bi se morale poduzeti mnogo striktnije mjere.”

O tome može li zdravstveni sistem izdržati, prof Izetbegović kaže:

” Klinički centar se jedini brine o pacijentima oboljelim od korone. Opća bolnica uopće nema pripremljen izolatorij, mada su govorili da imaju 400 pripremljenih kreveta za bolesnike. Od toga nema za sada ništa. I onaj izolatorij koji je trebalo da bude izolatorij Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, nije počeo sa radom . Klinički centar još uvijek može da izdrži sa ovim brojem zaraženih. Pri tome, ne smijete zaboraviti da mi u ovom trenutku imamo 47 pozitivnih uposlenika Kliničkog centra, a da smo određeni broj uposlenika morali da pošaljemo na Podhrastove, da pomognu ovolikom broju teških bolesnika. I, na ovih 47 sutra moramo testirati troje naših doktora koji rade u izolatoriju, vrlo moguće su zaraženi. Znači da bi ta cifra od 50 bila ekstremno opasna, to bi značilo da testiramo sve njihove kontakte itd. Ne znam koliko će u ovom trenutku osoblja biti onemogućeno da radi u ovom periodu”.

O neophodnoj medicinskoj opremi potrebnoj za liječenje Covida-19, Izetbegović kaže da u ovom trenutlku KCUS ima dovoljno opreme i zaštitne opreme koja se troši u ogromnim količinama.

“Neki dan smo imali 74 pacijenta i svaki put tu opremu morate odlagati. Mi već pokrećemo tendere za nabavku opreme, ali to je teško, jer je čitav svijet u potrebi za nabavkom takve opreme, tako da se moramo pripremati i snabdijevati na vrijeme. U ovom trenutku zaista imamo opreme i možemo izdržati izvjesno vrijeme ovim tempom, kaže Sebija Izetbegović.

