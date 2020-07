Retroaktivno usklađivanje penzija u FBiH: Iz PIO-a poručuju da postoji nesporazum

Zašto posljednja odluka nije u skladu s ranijim dogovorom s dva federalna udruženja pitali smo predsjednika jednog od njih Redžu Mehića i direktora Zavoda za penziono i invalidsko osiguranje Zijada Krnjića.

Prema Mehićevim riječima, prvobitna odluka će se samo prolongirati zbog pandemije koronavirusa napomenuvši da nije riječ o povećanju, već usklađivanju. Podsjetio je da se na to odlučilo na osnovu dva faktora.

“Jedan je rast troškova života u prošloj godini i rast BDP-a. Ta dva faktora se zbroje, podijeli se sa dva i dobije se cifra, procenat za koliko se vrši usklađivanje. Ove godine zbog koronavirusa ne samo da smo na neki način odgodili, nego smo se praktično bili odrekli, odnosno bili smo uskraćeni vanrednim usklađivanjem za koje su bili stvoreni uslovi”, podsjetio je, piše “Klix“.

Kako je kazao, u članu 16. Zakona o ublažavanju posljedica ekonomske krize izazvane koronavirusom je navedeno da ovaj zakon prestaje važiti 60 dana po prestanku epidemije.

“Pošto je epidemija prestala 31. maja, automatski 31. jula prestaje važiti zakon. Od 1. augusta penzija će biti uvećana za 2,8 posto. Ona će se isplatiti početkom septembra i sve penzije do nove godine. Prema tome, tada će penzioneri s najnižom penzijom dobiti 72 ili 73 KM više. To je zvanična informacija i to niko iz Vlade nije demantovao, kao ni premijer”, naglasio je.

Mehić, kako je rekao, ima čvrste garancije za spomenuto.

“Pitao sam doslovce premijera da li je to to – on je rekao da jeste. To se odnosi na redovne penzije. Imaju drugi penzioneri, tzv. vojni i to je Zakon o prijevremenom povoljnom penzionisanju. On je donesen koncem decembra 2017. Kod njega nije tako izvršeno usklađivanje. Već je to urađeno samo na osnovu jednog faktora, a to je porast troškova života u prošloj godini. Tu se ti ljudi bune s punim pravom. To će se otkloniti”, ukazao je Mehić.

