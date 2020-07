Cirkus na sjednici Parlamenta FBiH – od potkošulje, večere, psovki, granapa…

U jednom trenutku je ogladnio, te naočigled svih zastupnika – i večerao. Stotine osuđujućih komentara na društvenim mrežama. Bilježimo pak i drugačiji komentar psihologa Srđana Puhala:

“Meni je mnogo važnije šta stoji iza svih tih šminkerskih kravata, košulja, odijela, ne kažem uopšte da čovjeka opravdavam ali prosto pridavati toliko značaja njegovoj potkošulji, čini mi se da danas nije nimalo dobro i pametno. Svi će to vidjeti, komentarisati ali ono što nas interesuje šta su pričali, šta su odlučili na toj sjednici”.

No, problem nije samo u potkošulji. Nego u mnogo tome. Kada ne diskutuju, zastupnici ponekad zaborave isključiti mikrofon. Tako su se usred sjednice mogle čuti upute izvjesnom Fikretu – da nešto ostavi u granapu. Nije prošlo bez psovki, pa je tako poslanica PDA Elzina Pirić rekla: “Tito te j…”.

Nerijetko i kasne, zbog nemogućnosti da se kontektuju. “Halo – čuje li me ko?” Izgleda je najčešće postavljano pitanje na online sjednicama.

“Da li me čuje iko? Imam problema, Eh, odlično, odlično, neko je potvrdio, hvala, bravo. Preglasan si, ubi nas. Utišaj se. Čujemo, čujemo. I drugi put Mirsade naš dobri, pošteni. Čujemo te Mirsoooo”…

No, primjera radi, zastupnicu Amelu Kuskunović, niko nije čuo, gotovo tokom cijele jedne diskusije.

U donjem desnom uglu svakako se vidi da je pojedini zastupnici i ne pokušavaju čuti. Boris Marjanović uredno konzumira cigaretu i razgovara na mobitel. Posebna je muka kada se dođe do glasanja.

“Evo Čengić sugeriše da ne može proznati ovaj glas što je pod šiform, da se to utvrdi”.

“Predsjedavajući ja sam pod šifrom ali ne mogu promijeniti ime”.

“Dobro, dobro, dobro. Mirsad Čamdžić glasao, Safer Demirović se izjasnio kako? Poritv je li?”

“Predsjedavajući jeste li mene računali? ”

“Vidite nešto, ići ćemo sad pojedinačno ponovo”.

IT ekspert Edis Jašarević za “N1” kaže, prije svega dešavaju su ogromni sigurnosni propusti prilikom glasanja na sjednici na kojoj se donose zakoni.

“U 2020. godini ljudi ne znaju koristiti video poziv, ne znaju koristiti računar, znači u 2020. godini to znači da su ti ljudi nepismeni. Treći jedan aspekt cijele ove priče je to da nakon pet mjeseci nama je jasno da ovo neće sad završiti, tek se zakolutalo i to će trajati, da mi već nemamo neku platformu osiguranu za Parlament, način te komunikacije, da na primjer svi poslanici koji će učestvovati na sjednici imaju istu opremu”, naglasio je Jašarević.

Jašarević dalje napominje da već neko vrijeme u državnoj službi postoji i problem nedostatka kvalitetnog IT kadra:

“Dobri IT stručnjaci ne rade u državnoj službi jer je plata u državnoj službi za IT-a 1.200 – 1.500 KM a dobar IT stručnjak zarađuje 4 do 5 hiljada maraka”.

Mnogi možda ne bi odgonetnuli – ali zastupnik SDA Husein Rošić iz sjednice u sjednicu javljao se kao da je zaštićeni svjedok. Pristojno jeste ustati kada se obraćate građanima – no ne i da vam se ne vidi glava, kao što je bio slučaj s pojedinim delegatima. Istina je – da su federalni parlamentarci tražili dozvolu da zasjedaju u velikoj sali Parlamenta Bosne i Hercegovine. No, nije im data. Možda bi se na taj način izbjegle brojne neugodne situacij

