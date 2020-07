Nova aktivnost: INZ započeo projekt mjerenja polena u zraku i izradu kalendara alergija

U prvoj fazi uređaj je instaliran u Zenici, a namjera INZ-a je da naradna dva istovjetna uređaja postavi na sjeveru i jugu kantona, čime bi se dobila potpunija “polenska karta” centralnog dijela Bosne i Hercegovine.

Svaki peti Evropljanin podložan alergijama

Alergijske bolesti ubrajaju se u najraširenije bolesti današnjice. U Evropi svaki peti stanovnik ima alergijski rinitis. U pojedinim članicama Evropske unije polen se smatra zagađivačem, kao što su to i lebdeće čestice promjera 2,5 do deset mikrometara. Alergijske bolesti u razvijenim zemljama dostigle su gotovo epidemijske razmjere. Alergičari se za vrijeme napada bolesti teško koncentriraju i nerijetko su onesposobljeni za rad, što stvara značajne gubitke i troškove, kako za privredu, tako i zdravstveni sistem.

– Prikupljanje podataka i njihova obrada se vrši po metodi koja je standardizirana i istovjetna u svim državama Evrope, ističe Kasim Velić, rukovoditelj Zavoda za zaštitu bilja INZ-a.

On navodi da je cilj projekta rana identifikacija polenovih zrna (praćenje polinacije traje od februara do novembra), te redovno informisanje putem medija, web portala, brošura, letaka o stanju polenske prognoze, kao i davanje preporuka i savjeta.

– U nekim daljim projekcijama, jer je za takvo nešto neophodno višegodišnje promatranje, planirana je izrada i objava polenskog kalendara za područje Zeničko-dobojskog kantona, a postojala bi i mogućnost svakodnevnog primanja informacija na email, te mogućnost izrade aplikacije za iPhone/iPod ili Android uređaj. Ono što je bitno je da je Institut nabavio uređaj italijanskog proizvođača, koji predstavlja najnovije tehnološko rješenje ove vrste, ističe Velić.

Uređaj oponaša disanje čovjeka

Uređaj usisava deset litara zraka u minuti, što približno odgovara ljudskom disanju, odnosno aparat u toku 24 sata usisa 14,4 kubnih metara zraka. Čestice koje budu usisane u aparat, prvenstveno polenova zrna i spore, lijepe se na prozirnu plastičnu traku premazanu silikonom. Traka je pričvršćena na bubanj aparata koji se pokreće satnim mehanizmom, te se mijenja i analizira svakih sedam dana. Proces obrade uzorka, za svaki dan, priprema preparata i analiza dobijenih rezultata dug je, zahtjevan, komplikovan, ali prije svega koristan posao, jer podaci o ranim “nanosima” polena u zraku mogu na vrijeme alarmirati one kojima polen određenih biljki smeta, a njih je sve više.

– Uzorkivač polena i spora je u toku godine u funkciji od februara do kraja oktobra kada različite biljne vrste koje obitavaju na ovim prostorima u različito vrijeme otpuštaju polen u atmosferu. Tako u periodu februar-maj to čine lijeska, orah, breza, joha, hrast, grab i druge, dok grupa zeljastih biljnih vrsta iz porodice trava to čini u periodu maj-juli. Grupa zeljastih biljaka i korova među kojima dominantna ambrozija to čini upravo u ovo doba, odnosnbo periodu juli-oktobar, kaže Velić.

Na osnovu prikupljenih polenovih zrna početi se sa izradom kalendara alergenih biljaka za područje Zeničko-dobojskog kantona.

– Veliki broj ljudi ima problem sa alergijama, nekad sa stanjem koje zahtjeva posjetu Službi hitne medicinske pomoći. Znati kada će se pojaviti i kada možemo biti izloženi određenim alergenima i ozbiljnom pogoršanju zdravstvenog stanja je od izuzetne važnosti. Zato smo se opredjelili da učinimo nešto i na ovom planu, ističe prim. dr. Senad Huseinagić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Širenje mreže na cijeli Kanton

On je potvrdio da je plan INZ-a da proširi mrežu mjernih stanica na područje cijelog Kantona, te da se time dobiju još pouzdanije informacije.

– Bez obzira što je Institut ozbiljno opterećen kontrolom i drugim aktivnostima vezanim za pandemiju novog koronavirusa Covid-19 mi ne zaboravljamo i druge zdravstvene potrebe naših građana, pa smo, između ostalog, usmjereni i u pravcu ljudi koji imaju problema sa alergijama, istakao je Huseinagić.

Jedan uređaj dovoljan je za poluprečnih od 30-4o kilometara, s tim da za bolju sliku stanja uticaja na postavljanje imaju i drugi razlozi, poput geografskog položaja, brdovitosti, nadmorske visine. Zato je optimalna ” mjera” da u ZDK budu postavljane tri uređaja, i to po jedan na sjeveru, u centru i na jugu kantona.

Iako nakon obilaska terena od sjevera do juga kantona još nema uočenog procesa cvatnje ambrozije, na uređaju stacioniranom u centru Zenice već 17. jula je zabilježeno prvo pojavljivanje zrna polena, koje je vjetar donio sa nekog nižeg područja, možda i van granica BiH. To znači da uskoro slijedi period u kojem će se osobe alergične na polen, pogotovo ambroziju, suočiti sa problemima za disajne puteve.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

