Hukić: “Bosna i Hercegovina ide prema scenariju viđenom u Italiji i Španiji”

Zastupnicima se obratila specijalista mikrobiologije i članica Evropske akademije nauka Mirsada Hukić.

Ona je kazala kako su se, nažalost, ostvarila pridviđanja koja su govorila o pandemiji koronavirusa.

– Koronavirus vrlo brzo je stekao sposobnost da se prenosi s čovjeka na čovjeka i danas znamo jako malo o njemu. Nemamo efikasnu vakcinu ni lijek. Prepušteni smo metodama praćenja i prevencije. Uočili smo da je virus vrlo varijabilan, a izolovano je više od 60.000 mutacija – kazala je ona zastupnicima.

Doktorica Hukić je istakla da su svi kantoni u FBiH bez izuzetka zahvaćeni epidemijom.

– Najteže su pogođeni oni gdje je najveća gustina naseljenosti i gdje je najrazvijenija ekonomija. Muškarci i žene su osjetljivi na ovaj virus, nešto malo više muškarci oboljevaju, ali to je neznatno. Dvije trećine oboljelih su mlade osobe. Kad je riječ o umrlim osobama, muškarci obolijevaju s težom kliničkom slikom i više umiru – kazala je ona.

Ona je upozorila kako je naša zemlja u usponu kad je riječ o epidemiji.

– Naša situacija se pogoršava, BiH ide iznad pesimističkog scenarija koji je viđen u Italiji i Španiji. RS je u još većim problemima, ali mi BiH moramo gledati kao jednu cjelinu – istakla je Mirsada Hukić.

Zastupnica Amela Kuskunović uključivši se u raspravu o trenutnom stanju sa koronavirusom je istakla problem razumijevanje glomaznog, nefunkcionalnog i netransparentnost zdravstvenog aparata, osobito u ovom vanrednom stanju.

– Građani su opravdano zabrinuti. Razumijem djelomično prebacivanje odgovornosti na kantonalne zdravstvene krizne štabove. Patimo od hroničnog nedostatka vizije. Neophodan je plan naredbe od Ministarstva zdravstva FBiH o hitnoj izgradnji izolatorija za FBiH, ili nekoliko manjih da budu urađeni s evropskim standardima i biohazard opremom. Očekivala sam hitni plan edukacija i specijalizacija za epidemiologe, infektologe – kazala je Kuskunović.

Naglašava kako treba probuditi Krizni štab Federacije BiH.

– Vidimo šta nam se događa kada smo to spustili na niži nivo – rekla je Kuskunović.

Govorila je i zastupnica Mara Đukić, koja je ljekar po struci.

– Gledala sam izvještaje do prestanka o proglašenju nesreće, kada smo imali oko 2.500 oboljelih, skidala kapu i stanovništvu i svima. Poslije ukidanja stanja nesreće, nastupa haos, galopiranje u broju zaraženih na covid. Imamo 5.300 oboljelih u FBiH, 8.800 u BiH. Imamo 300 zaraženih dnevno na testiranju od 1.000 ili 1.100 osoba. Stanje nije ružičasto. Uputila bih apel građanstvu BiH da maska, rukavice i sapun stvarno nisu skupi. To nam je jedina mogućnost da spriječimo širenje zaraze. Vjerujem ako ovo potraje, da će doći do represije, jer je sada alarmantno – rekla je Đukić, prenosi “Faktor“.

