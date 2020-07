Stiže velika promjena vremena, temperature preko 40 stepeni

U utorak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 28 i 34°C, na jugu zemlje do 38°C.

U srijedu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar sjevernog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 30 i 36°C, na jugu zemlje do 39°C.

U četvrtak u Bosni će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak sa grmljavinom je moguć u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne i sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini vjetar južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34°C, na jugu zemlje i do 41°C, saopćeno je, prenosi “N1“.

Facebook komentari