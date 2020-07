Tabaković poručio Dodiku: Nema razlike između onih koji su počinili genocid i onih koji ga negiraju

– Mi smo i prije četiri godine podržali sadašnjeg načelnika općine Mladena Grujičića koji dolazi iz SNSD-a, kao mladog čovjeka koji živi u Srebrenici, ali Grujičić nažalost nije opravdao povjerenje naroda. Zbog toga treba tražiti drugo zajedničko rješenje, ukoliko želimo da ostvarimo pobjedu u Srebrenici – naglasio je tada Šarović dodajući da “to treba biti neko ko je sposoban da sve ujedini, da nema hipoteka iza sebe i da se odgovorno odnosi prema budžetu i donatorskim sredstvima”.

Afere koje prate Grujičića, nisu danas zasmetale Šaroviću, zaboravio je na njih, te je na sastanku 12 stranaka iz Republike Srpske, podržao SNSD-ovog kao zajedničkog kandidata za načelnika.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik vidno zadovoljan dogovorom postignutim na današnjem sastanku poručio je:

– Imajući u vidu razne manipulacije o događajima na kraju ratnog sukoba koje su nanosile štetu srpskom narodu veoma je važno da ovdje pokažemo političko jedinstvo i da se okupimo oko jednog srpskog kandidata za načelnika za lokalne izbore zbog specifičnosti ove lokalne zajednice i načina kako se on bira.

Zajednički kandidat probosanskog bloka za načelnika Srebrenice Alija Tabaković smatra da je izbor Grujičića, za kojeg se vežu brojne afere i nosi golemu hipoteku, upravo zbog toga velika šansa za Bošnjake da vrate Srebrenicu.

– Mi moramo što ozbiljnije pristupiti izbornom procesu i prijaviti što više ljudi iz dijaspore koji imaju pravo glasa u Srebrenici. Dodikova izjava o nekakvim manipulacijama o genocidu Srebrenici, nije ništa drugo nego li njegov pokušaj da skrene pažnju sa sve teže ekonomske situacije u Srebrenici i afera sa kriminalnom pozadinom koje se vežu za njegovog kandidata.

Ako bih uzimao Dodikove izjave kao bitne, onda bih uzeo onu prvu u kojoj on jasno govori “da ja savršeno znam šta je bilo u Srebrenici. Bio je genocid i to je presudio sud u Hagu”. Tako da svaka sljedeća izjava se može smatrati kao laž, što je i u ovom slučaju. Nema razlike između onih koji su počinili genocid i onih koji ga negiraju ili veličaju. Svi imaju zajednički imenilac, a to je da su genocidni – poručuje Tabaković, piše “Faktor“.

Facebook komentari