Aleksandar Vučić: “Srbija gradi aerodrom kod Trebinja”

“Važno je da gradimo mrežu aerodroma. Spremni smo da uložimo značajan novac, zaposlimo ljude i već u ponedjeljak naši ljudi će biti na terenu“, rekao je Vučić ističući da se Srbija obavezala da od mosta na Rači do Bijeljine izgradi dio autoputa do Bijeljine i za to izdvoji 100 miliona eura.

Takođe naglasio je da se Srbija obavezala da uplatimo milion eura za studentski centar te da vjeruje da će oba parlamenta pokušati u istovjetnom tekstu da usvoje zakon o zaštiti ćirilice kojim bi se između omogućila podrška za izdavače na srpskom jeziku.

“Ukoliko bude potrebe, Srbija će pružiti finansijsku injekciju Republici Srpskoj” rekao je Vučić ističući da je Dejton za Srbiju sveto pismo, prenose “Nezavisne“.

