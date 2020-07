Doktor Nermin Salkić o komentarisanju “umro bi svakako i bez korone”

Nakon brojnih komentara po društvenim mrežama da bi pojedini pacijenti preminuli od koronavirusa, “umrli i bez korone”, oglasio se doktor Nermin Salkić. Njegov komentar prenosimo u cijelosti:

“Nervira me bahato komentarisanje smrtnosti povezane sa Covid-19 infekcijom. Kažu da se zrelost nekog društva ogleda u odnosu društva prema najslabijim – djeci i starijim. A padamo svaki dan sa komentarima tipa “umro/la bi svakako – nije umro/la od korone, nego sa koronom”.

Kao prvo ne umire se od korone i sa koronom! Ovo SA koronom, često čujem, valjda u pokušaju da se bagatelizira uloga virusa, kao da je pacijent umro SA dioptrijom.

Umire se OD korone i ZBOG korone. Šta ovo znači?

Znači da kada mlada osoba koja nema komorbiditeta dobije virus, umre od komplikacija bolesti, kao što smo skoro imali dva slučaja u Sarajevu, možemo reći da je umrla OD korone.

Ako starija ili bilo koja druga osoba koja ima pridružena stanja, kao sto je sećerna bolest, visok pritisak, hronični bronhitis i slično, dobije virus, on pogoršava postojeća stanja koja su do tada bila pod kontrolom i nisu ugrožavala pacijenta, dakle mogao bi živjeti još niz godina, te uz sam Covid, dolazi i do pogoršanja tih postojećih stanja i potpunog sloma organizma i smrti. Dakle virus je razlog za pogoršanje koje dovodi do smrti, te tada možemo reći da je smrt ZBOG korone.

Oko ovih zadnjih je najviše bahatosti. Zašto? Zato što olako uzimamo ta pridružena stanja kao racionalizaciju smrti tih nesretnih ljudi. Evo i primjera kojima sam lično svjedočio:

1. Pacijentica od 64 godine se javlja na našu kliniku jer ima bol u stomaku i proliv. Dolazi na nogama. Ima dijabetes kojeg liječi tabletama. Očekivani životni vijek u takvih pacijenata je minimalno još 10 godina. Prijavljuje da je izgubila čulo okusa i mirisa, te je uputimo u Covid bolnicu gdje se ispostavi da je pozitivna. Nakon 5 dana umire. ZBOG korone, sa 10 godina života manje.

2. Pacijent od 68 godina se primi zbog manjeg infarkta. Ima još od ranije visok pritisak. Dobije terapiju i prilikom testiranja se utvrdi da je pozitivan. Premjesti se u Covid bolnicu. Očekivano preživljenje sa ovakvim stanjem i dobi je 7-8 godina. Mrtav nakon 10 dana, opet ZBOG korone. Sa 8 godina života manje.

3. Onkološki bolesnik sa stabilnom bolešću. Očekivano preživljenje 1 godina. Pozitivan na koronu, primljen u Covid bolnicu. Mrtav nakon 7 dana, ZBOG korone, sa 1 godinom života manje.

Šta ovi ljudi imaju zajedničko? U izvještajima piše: “umrle su tri osobe starije životne dobi sa komorbiditetima.” Valjda da nam svima bude lakše da to prihvatimo.

Ali ne piše nigdje da im je oduzeto vrijeme i godine života kojeg su mogli provesti sa svojom obitelji. ZBOG korone. Da – postojeće stanje je pridonijelo smrti, ali da nije bilo korone, i dalje bi mogli biti djedovi, nene, očevi, majke…dakle nije baš da bi “svakako ubrzo umrli”.

Po toj logici mogli bismo im svima smjestiti i metak u čelo, “jer bi svakako umrli”, a to ipak ne radimo. Zato što ćemo svi ostariti jednom. I biti slabi, bolesni, ranjivi.

Dakle, ne dozvolite da budete indirektni metak u čelo svojim starijim. Čuvajte sebe i tako čuvajte svoje starije. Niko nema pravo da bilo kome oduzima vrijeme na ovom svijetu”, napisao je doktor Salkić na Facebooku.

Facebook komentari