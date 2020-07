BiH: Žuto upozorenje zbog povišenih temperatura zraka u Mostaru

Za područje Mostara izdato je žuto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura zraka, javlja Anadolu Agency (AA).

U ovom dijelu Hercegovine očekuju se najviše dnevne temperature između 32 i 35 stepeni, a upozorenje je na snazi od 12 do 17 sati.

Jutros je u Bosni i Hercegovini vrijeme pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu naoblaku.

U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugoj polovini dana uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 29 stepeni.

U srijedu u Bosni prije podne očekuje se sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Umjeren porast oblačnosti u drugom dijelu dana. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi se očekuju u Krajini i na sjeveru Bosne. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).

U četvrtak u Bosni postupno očekuje se naoblačenje prije podne koje će uvjetovati pljuskove i grmljavinu od sredine dana prema večernjim satima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 28, na jugu zemlje od 31 do 33 stepena.

U petak očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima sa kišom u zapadnim i sjevernim područjima. Tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većem djelu Bosne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 28, na jugu zemlje od 32 stepena.

