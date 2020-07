U RS-u će ponovo biti obavezno nošenje maski na otvorenom?

U Republici Srpskoj će ovog vikenda, posebno u poslijepodnevnim satima, biti pojačane inspekcijske kontrole ugostiteljskih objekata zbog pogoršane epidemiološke situacije.

Protekla dva vikenda obavljeno je više od 1.000 kontrola privrednih subjekata, od kojih je 46 bilo neurednih, pa su izrečeno kazne od 52.000 KM.

“Kazne su izrečene zato što nisu dosljedno poštovane preventivne mjere, održavanje fizičke distance, broj lica u zatvorenom prostoru i korišćenje lične zaštitne opreme”, rekla je juče vršilac dužnosti republičkog zdravstvenog inspektora Milica Matijević.

Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo RS-a Branislav Zeljković istakao da se nastavlja loša epidemiološka situacija, te da je akcenat Instituta na poštovanju preporučenih zaštitnih mjera.

On je naveo da su trenutne preporuke Instituta na snazi do ponedjeljka, 20. jula, te da će do tada pripremiti određene preporuke koje će uputiti Republičkom štabu za vanredne situacije, a odnose se na mogućnost uvođenja obaveznog nošenja maski na otvorenom.

