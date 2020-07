Vremenska prognoza za narednih nekoliko dana…

U jutarnjim satima i prijepodne, ponegdje u sjevernim, sjeverozapadnim i centralnim područjima s kišom. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini malo do umjereno oblačno. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog smjera, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a najviša dnevna od 22 do 31 stepen.

U ponedjeljak sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 21 30 stepeni.

U utorak u Bosni umjereno oblačno vrijeme. Nešto sunčanije u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a najviša dnevna od 21 30 stepeni.

U srijedu sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 22 do 30 stepeni Celzijusa,piše Slobodnabosna

