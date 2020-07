Nevrijeme u Bosanskoj Krupi, padao i grad

Korisnici društvenih mreža podijelili su video snimke i fotografije nevremena koje je pogodilo ovu općinu u Unsko-sanskom kantonu, a prema komentarima, moglo se zaključiti da nije dugo trajalo, prenosi “Faktor“.

Prema informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretažno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne, ponegdje u sjevernim, sjeverozapadnim i centralnim područjima sa kišom. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti.

U Hercegovini malo do umjereno oblačno. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog smjera, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura.

Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen.

