Tomaš Petriček: “Genocid se ne smije opravdavati”

Između ostalog je naglasio da se genocid ne smije opravdavati, prenosi Anadolu Agency (AA).

“Čast mi je što vam se danas obraćam, jer duboko poštujem ovaj događaj. Prije 25 godina, u i oko Srebrenice je počinjen genocid. To se desilo tek generaciju ranije, u našoj Evropi… Teško je zamisliti danas. Ali, teško je bilo zamisliti i tada, a desilo se. Srebrenica će nas stalno podsjećati da ne postoji vrijeme koje je u potpunosti sigurno i isključuje ogromne tragedije. Mi, kao ljudski rod to ne smijemo zaboraviti“, kazao je Petriček.

Kako je rekao, Srebrenica ostaje velika trauma građanima Bosne i Hercegovine i da misli da se uvijek isplati tražiti odgovore na pitanje kako je zaista prebroditi.

“U Drugom svjetskom ratu Čehoslovačka je ispaštala u rukama njemačkih nacista i njihovih pomagača. Jevreji i drugi narodi, pa i slučajno odabrano lokalno stanovništvo su bili predmetom istrebljenja. Mi smo to u značajnoj mjeri prebrodili. Njemačka je priznala zločine nacista i jasno osudila ovaj svoj dio historije. To je oživjelo češko-njemačke odnose i dovelo do njihovog procvata. Isto se može desiti i u BiH. Genocid u Srebrenici, dokazan detaljnim sudskim procesima, se ne smije ni na koji način opravdavati. Prepoznavanje činjenica, pokajanje i sjećanje, ja vjerujem da je to jedini pravi smjer. Ovo vrijedi za sve strane i sve aktere koji su počinili zločine bilo kada u ratu. Nije samo Srebrenica u pitanju. Da budem jasan, ovdje nema mjesta politikanstvu. Poigravanje sa tragedijama u svrhu dobijanja političkih poena, glorifikacija ratnih zločinaca ili pokušaji da se promijeni historija će samo eskalirati tenzije i konflikt“, naglasio je češki ministar.

Smatra da je potrebno upravo suprotno – depolitizirani historijski pregled prošlosti, prepoznavanje svih pritužbi i zajednička predanost boljoj budućnosti.

“Ovo traži iskren napor i hrabre korake političara na svim stranama, ne samo u BiH, nego i izvan njenih granica. Učinite da se to desi, jer najveća mi je želja da pozdravim pomirenu, mirnu, demokratsku i prosperitetnu BiH kao članicu Evropske unije u što skorije vrijeme“, završio je Petriček.

