Mostar: Skok u Neretvu bez aplauza u znak sjećanja na genocid

Organizator performansa za 25. godišnjicu genocida bio je Klub skakača u vodu Mostari koji će za dvije sedmice biti organizator i tradicionalnih skokova sa Starog mosta.

“Skok bez aplauza je najmanje što možemo učiniti na ovaj tužni dan. Ovo je počast za sve poginule u genocidu u Srebrenici. Samo u tužnim danima skokovi ne dobijaju aplauz. Od prestanka rata do danas to radimo. Skakali smo s ostataka mosta, kao i s obnovljenog Starog. To ćemo raditi uvijek. Da se nikad nikom ne ponovi Srebrenica“, rekao je glasnogovornik Kluba skakača sa Starog mosta.

I ove godine određeni broj građana Mostara uzeo je učešće na Maršu mira do Potočara, a sinoć je Cvijet Srebrenice zasjao i na kamenu Starog mosta. Brojni značajni datumi u novijoj historiji Bosne i Hercegovine simbolično se obilježavaju na Starom mostu, a organizatori su uglavnom Klub skakača i Centar za mir.

