Crna Gora osudila genocid u Srebrenici

Pejanović je na Twitteru ponovila stav da Crna Gora osuđuje ono što se dogodilo 1995. godine u Bosni i Hercegovini, te da je to naglasila i na proširenoj sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u Njujorku povodom obilježavanja genocida u Srebrenici, prenosi “Avaz“.

– Ponovila sam stav Crne Gore, osuđujući ono što se dogodilo i pozivajući da se slijedi put pravde koja vodi pomirenju, ključnom za evropsku budućnost cijele regije zapadnog Balkana – objavila je Pejanović.

@ #UN High-Level Commemoration of #Srebrenica25, I reiterated the position of #Montenegro condemning what happened, calling to follow the path of transitional justice that leads to reconciliation, essential for #EU future of the whole #WesternBalkans region. #VictimsNotForgotten pic.twitter.com/aeEyV06uPP

— Milica Pejanovic (@MilicaPDJ) July 10, 2020