Zatvorit će se najuglednijii hoteli u Sarajevu, hotelska grupacija Europe ogorčena: Otvorite granice i pomozite finansijski!

Hotelska grupacija Europe saopćila je da bilježi milionske gubitke i da su sve rezervacije otkazane do 2021. godine zbog pandemije koronavirusa.

U turističkom sektoru, kako navode, došlo je do nesagledivih gubitaka gdje je pet mjeseci u nizu zabilježen 100 posto pad prometa. To je dovelo i do gubitka radnih mjesta u ovom sektoru.

Iz navedenih razloga hotelska grupacija Europe ističe da će biti primorani zatvoriti najuglednije hotele u Sarajevu ako se granice ne otvore i ako se sredstva za stabilizaciju privrede ne preusmjere za finansijsku pomoć hotelskom sektoru.

Neophodno je, kako kažu, ostvariti saradnju sa resornim ministarstvima na više nivoa vlasti, kako bi zajedničkim snagama i znanjem pokušali spasiti turizam u BiH i vratiti mu status vodeće privredne grane u razvojnom smislu.

– Hitno otvaranje granica, subvencioniranje iznosa minimalnih plata radnika i pripadajućih doprinosa za privredna društva u turizmu najmanje do 2021. godine, subvencioniranje 100 posto iznosa za troškove vode, struje, gasa, odvoza smeća (režijski troškovi), nastalih u periodu od 1. aprila 2020. pa sve do 01. aprila 2021.godine., oslobađanje od plaćanja svih javnih davanja po tipu parafiskalnih nameta (TV taksa, taksa na istaknutu reklamu, i slično) do 1. aprila 2021.godine su samo neke od hitnih mjera koje su zahtjevane – navodi se u saopćenju Hotelske grupacija Europe,prenosi Depo

