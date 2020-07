Infektolog dr Ednan Drljević tvrdi: “Treba proglasiti epidemiju, jer ćemo uskoro imati situaciju kao u Sandžaku”

Epidemiolozi upozoravaju sve građane da je obavezno da se pridržavaju naredbi nadležih institucija da se situacija ne bi pogoršala i da se i u Bosni i Hercegovini ne bi desili Novi Pazar i Sjenica.

– Novi Pazar i Sjenica bi nam trebali biti upozorenje. To je u našoj blizini. Poslije praznika došlo je do opuštanja ljudi u ovim gradovima. Desile su se velike svadbe i proslave i virus se brzo proširio. Sada je to veoma teško kontrolisati. Mi bi trebali da pokažemo više pažnje i podrške za ljude iz Sjenice i Novog Pazara i da učestvujemo u liječenju i pomaganju – kaže prim. dr. Ednan Drljević, načelnik Odjela za infektivne bolesti Kantonalne bolnice Zenica i član Upravnog odbora Asocijacije infektologa.

Situacija se, kako kaže, usložnjava i nada se da se trend rasta broja oboljelih neće nastaviti narednih dana.

– Gubimo nulte pacijente. Ne bi bilo dobro da ne možemo kontrolisati klastere. Možda je vrijeme za neka ozbiljna mjerenja na nivou Federacije BiH. Isto tako možda bi ponovo trebalo aktivirati Štab Civilne zaštite i uvesti neko stanje koja zahtijeva situacija. Situacija se razlikuje od kantona do kantona. Mi u ZE-Do kantonu se odlično držimo. Znamo sve klastere. Svi su uvezeni iz Tutina, Novog Pazara, Sarajeva, Švedske, Teslića, Doboja… Do kada ćemo to moći pratiti, nisam siguran. Morali bi znati ko sve ulazi i izlazi iz ZE-Do kantona. To je nemoguće. Iz Zenice ide 1.000 ljudi na posao u Sarajevo. Morali bi da imamo kontrolu na nivou entiteta ili države – nastavlja Drljević.

Ističe da sigurno ne bi bilo ovolikog povećanja broja oboljelih da se održava socijalna distanca i da se nose zaštitne maske.

– Kada uđete u bilo koji prodajni objekat svi bi trebali da imaju zaštitne maske. Ko god nema se apsolutno mora kažnjavati. Posebno se treba voditi računa u javnom prijevozu. Najveći problem su mjesta gdje je buka. Znate da je to bio problem i u Konjicu, gdje je bila glasna muzika i fešte. Ljudi popiju i malo se opuste. To je poseban problem. Broj zaista raste i trebalo bi po tim parametrima uvesti mjere najmanje na nivou Federacije BiH. Povećani broj oboljelih u kratkom vremenskom periodu, to je najkraće definicija epidemije. Ako se ona proglasi, nastaje problem plaćanja. Ako jedan kanton proglasi epidemiju, onda on snosi troškove. Ako dva ili više kantona proglase epidemiju, onda Federacija BiH snosi troškove.

Prije mjesec dana ZE-Do i Sarajevski kanton su uputili zahtjev da se proglasi epidemija, ali Federalno ministarstvo tvrdi pazar i glume nešto. Proglašavaju neka stanja koja ne postoje. Treba pritisnuti Federalno ministarstvo ili čak na nivou države Ministarstvo civilnih poslova da preuzmu odgovornost – kaže načelnik Odjela za infektivne bolesti Kantonalne bolnice Zenica, prenosi “Slobodna-Bosna“.

