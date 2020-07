Trebinje danas najtoplije sa 34 stepena

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne su registrovani pljuskovi i grmljavina.

Temperature zraka u 14.00 sati iznosile su: Bjelašnica 10; Ivan-sedlo 17; Sokolac 21; Sarajevo 22; Bugojno, Livno 23; Tuzla 24; Bihać, Sanski Most, Srebrenica 25; Banja Luka, Gradačac, Prijedor 26; Bijeljina, Doboj, Zvornik 27; Grude, Široki Brijeg 28; Mostar 30; Neum 33 i Trebinje 34.

Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne povremeno je moguća slaba kiša.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme. Smanjenje naoblake prema kraju dana. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 25 stepeni, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod BiH, prenosi “Fena”.

