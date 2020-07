Slavna naučnica tvrdi: Slijedi naglo opadanje koronavirusa

Čuvena naučnica, koja je 1972. bila na čelu tima koji je uspio izolirati virus velikih boginja (variola ili variola vera), iako u 86. godini, intenzivno istražuje, nadajući se da će pronaći trag koji će pomoći u suzbijanju pandemije i spasiti mnoge živote.

Problem je, veli, što se COVID-19 ponaša mimo svih dosad poznatih pravila.

“Ne znam šta se dešava. Način prenošenja, inkubacija, održavanje u spoljašnjoj sredini, sve naopako, ništa što znamo…Ne mogu protumačiti toliki broj mrtvih i oboljelih u jednom danu sa ovim izvještajima da se prenosi samo kapljično. To je nemoguće! Analizirala sam, gledala, uspoređivala s onim što znam o prirodnim žarištima koje sam istraživala u bivšoj Jugoslaviji i na drugim terenima. Ovo se ne može uporediti s bilo čime. On se [virus] ponaša kako hoće”, govori dr. Gligić za “Radiosarajevo“.

Dodaje da nas virus očito uči nečemu “što moramo sada da prihvatimo i dobro analiziramo šta se dešava”.

Komentirajući informacije da je globalna studija pronašla snažne dokaze da se proširio novi oblik koronavirusa, dr. Gligić veli:

“Pravilo je da ovakav virus slabi na ljudskoj populaciji. On se sada pojavio i letalitet (smrtnost) je mnogo veći nego je bio u početku! Ne ponaša se kao ostali virusi što do sada znamo. On je mutirao i sad imamo nešto novo ovdje”, dodala je.

Ipak, analizirajući druge prirodnožarišne infekcije, došla je do podataka koji su svojevremeno objavljeni u emitentom svjetskom časopisu. Tamo se tvrdi da se epidemija mišje groznice javila u dva vrha u razmacima od mjesec i pol do dva mjeseca.

“Upravo se on tako ponaša. Treba sačekati jedno 4-5 dana da vidimo šta dalje. Mislim da će biti snažno opadanje i da će se na neki način izgubiti, a da će ono što ostane biti žarišta koja će se moći držati pod kontrolom, odnosno da ne opterećuju toliko zdravstveni sistem. Ja tako mislim.

Ta istraživanja su se poklopila s ovim što imamo, ali ne mogu ta tvrdim sasvim precizno kada nemam sopstvena istraživanja.”, konstatirala je.

Ukoliko se budemo pridržavali mjera, uvjerena je da bi prvi talas epidemije bi mogao da se završi već za 20 dana!

“Bilo je i prije epidemija, katastrofa, ali nije bilo televizija da se to tako prenosi. To će sve završiti. Ja smatram će za 20 dana ovo se staviti pod kontrolu. Ali mi ne znamo šta će dalje biti, poslije toga”, zaključila je dr. Gligić.

Za istraživanja su potrebne godine

Prema riječima dr. Gligić, potrebno je da se detaljno analizira virus, te da se nada da svjetske laboratorije na tome intenzivno rade.

“Da vide kako se to dešava, odakle ovo sve…. Imamo možda i neke druge prenosioce oko sebe, ali ništa ne znamo. Pojavljuju se projekti pa da se to ispita. Ali za sve treba vrijeme. I svaki ovaj virus koji sam ja istraživala, gdje znam određene zakonitosti, rađena su po nekoliko godina. Ovo je samo 2-3 mjeseca koliko je on kod nas u rukama i oko nas. Ne možete da ga uhvatiti ni za glavu ni za rep”, kazala je Gligić.

