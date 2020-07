Pitić: Grljenje i ljubljenje će nas u ovom periodu koštati skuplje od Porschea

“Na početku smo imali veliko poštivanje svih mjera, ali u ljudskoj prirodi nije izolacija i želimo biti jedni s drugima, nije prirodno da smo udaljeni jedni od drugih. Ali mjera socijalne distance je najvažnija jer se borimo protiv nevidiljivog neprijatelja. Ovo je nastavak epidemije u smislu povećanog broja, ovo nije epidemijski rep. Ovo je drugi val, ali to nama u praktičnom životu apsolutno ne znači. To je samo profesionalna definicija broja oboljelih. Imamo povećan broj oboljelih i to je naš problem”, kazala je dr. Pitić.

Podsjetila je kako su donijeli mjere lične zaštite i da to jedino može pomoći jer drugih mjera prevencije nema.

“Problem s korona virusom je što smo ga svrstali u respiratorne, ali on je pokazao da nema samo sezonsku pojavu. On se pojavljuje i van sezone respiratornih infekcija. Moramo živjeti s njim. Nikada ne možemo biti sigurni da je nešto sto posto efikasno. Ali moramo pokušati živjeti što normalnije uz poštivanje svih mjera”, kazala je Pitić.

Istakla je kako testiranja moraju vršiti, ali da asimptomatske slučajeve ne treba testirati jer oni dva i po puta manje prenose virus od simptomatskih.

“Bliski kontakt nije to ako ste sjedili u bašti za susjednim stolom ili udaljenost veću od vaše ruke, ako ste imali masku, to nije rizičan kontakt. A ako ste imali blizak, licem u lice kontakt, da ste se ljubili, sjedili u kancelariji s nekim ko je pozitivan osam sati, onda je to rizičan kontakt”, kazala je Pitić.

Naglasila je da je bitno nositi masku i pri upotrebi klima uređaja u zatvorenom prostoru jer nošenjem maske se sprječava unos kapljica koje šire virus.

“Mogućnost prenosa virusa sa maskom je jedan posto. Nama ne trebaju nove mjere, samo trebamo poštovati ove koje imamo”, kazala je.

Govoreći o javnim okupljanjima, rekla je da se u svakoj situaciju moraju poštivati mjere.

“Savjetujem ljudima da se ponašaju odgovorno prema sebi i drugima. Ako ćete zaštiti svoje zdravlje, time zaštićujete i svoje najbliže. Molim vas da budemo odgovorni jer tako ćemo jedino uspjeti u ovoj našoj cjeloživotnoj borbi protiv infekcije. Nosite maske, udaljite se jer nikada ne znamo ko je s kim bio ranije i kako se ponašao. Zagrljaj i poljubac će biti skuplji od Porschea u ovom periodu”, kazala je Pitić, prenosi “N1“.

Facebook komentari