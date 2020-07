Vremenska prognoza: Prvo vruće i sparno, a potom burna promjena

Lokalno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne su moguće obilnije padavine praćene gradom i jakim udarima vjetra. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 23 do 29, na jugu od 30 do 36 °C.

U subotu se u Bosni pronogzira pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini jutro sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana, što može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 22 do 29, na jugu do 34 °C.

U nedjelju će u Bosni pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslije podne. U centralnim i istočnim područjima povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovi. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Prema kraju dana je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 °C.

U ponedjeljak će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 34 °C, prenosi “N1“.

