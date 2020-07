Dodik brani Novalića u aferi “respiratori”: Taj period ne bi trebao biti predmet istraga

Komentirajući odgovor Bosne i Hercegovine na pandemiju korona virusa, Milorad Dodik je kazao za “N1” kako BiH čini sve što i druge zemlje te naglasio kako taj period ne bi trebao biti predmet istraga vezano za javne nabavke medicinske opreme s obzirom da su bili ekstremno teški uvjeti za nabavku iste.

“Očigledno je da nema medicinskog odovora na ovu pandemiju. Ona se zadržala i širi mimo svega što su govorili u martu – kada dođu topliji dani da će na to utjecati, ali ono se povećalo i u tom pogledu važna je činjenica da to nije onog intenziteta što je bilo ranije. Ali povećava se broj zaraženih i onih kojima treba intenzivna njega. RS je osigurala sasvim dovoljan broj respiratora za ekstremno tešku situaciju koja nije ni na vidiku i drugih materijala i opreme. Vjerujem da je tako i u FBiH. Neki pokušavaju da za vrijeme nabavke koja je bila specifična naprave slučajeve i u FBiH i RS-u na način koji je populistički, da se locira odgovornost za ekstremno teške uslove u kojima su se nalazile ekipe koje su nabavljale respiratore i opremu. Jedina adresa bila je Kina i nismo se mogli nositi s velikom konkurencijom. Sam New York u jednom trenutku zaražio milion respiratora, a mi 100. To govori gdje smo mi”, rekao je Dodik za N1.

Istakao je kako taj period ne ni treba biti predmet i da će se pokazati “da ljudi nisu prekršili procedure ni u FBiH ni u RS-u”.

“Ako je neko htio privesti premijera, nije trebao za dan da ga pusti već da to provede do kraja što pokazuje da nije bilo jasnih podataka o tome da li jeste ili nije. Ja jesam za to da se utvrdi odgovornost i protiv svih kojih se bave malverzacijama, ali ne trebaju da odgovaraju za ekstremno teške uslove nabavke. Lako je bilo sjediti u kućama i čekati vrijeme da dignete galamu, a ne raditi ništa. Sam Novalić i oni koji su radili na tome mogu svjedočiti koliko je bilo teško, a mogu i ja sam”, kazao je Dodik.

Facebook komentari