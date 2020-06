U koje države građani BiH mogu putovati i na koji način?

Građani BiH nemaju mnogo izbora kada je izlazak iz zemlje u doba korone u pitanju. Hrvatska je uvela 14-dnevnu izolaciju, u Crnu Goru se može samo uz negativan test na korona virus. Srbija je još uvijek otvorena. U EU nismo na spisku zemalja koje od 1. jula mogu ući u zemlje članice. Gdje možemo i kako?

Povećanjem broja zaraženih u državi, građanima BiH je onemogućen nesmetan odlazak u zemlje regije. U Hrvatsku, bar za sada, može se ući, ali se ide u samoizolaciju. Ovdje se moraju izuzeti vanredne okolnosti, svadbe, sahrane i sl, javlja televizija “N1“.

“Od 25. juna državljani BiH prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku trebaju boravi u samoizolaciji od 14 dana od trenutka ulaska u Republiku Hrvatsku”, kazala je Franka Vican, portparol Granične policije BiH.države

“Ja sam u kontaktu sa svojom koleginicom, mi imamo jako doblju saradnju na svim razinama i mislim da ćemo naći odgovarajuće rješenje”, izjavio je Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih poslova Hrvatske.

To rješenje je, najavljuju iz Kriznog štaba Hrvatske, vjerovatno ukidanje mjere samoizolacije.

“To će značiti ulazak u Republiku Hrvatsku na način da se svi koji ulaze u Hrvatsku pridržavaju epidemioloških mjera. Međutim, to ne bi značilo više obaveza samoizolacije za one koji dolaze iz smjera BiH. Ja očekujem to najkasnije sutra”, kazao je Davor Božinović, ministar unutrašnjih poslova Hrvatske.

Ovu najavu pozdravio je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović:

“Pozdravljam ukidanje obvezne samoizolacije za žitelje BiH. Današnja odluka, donesena u izazovnim vremenima koja iziskuju snažnu suradnju i povjerenje, važan je korak za očuvanje BiH u okvirima europske obitelji. Andrej Plenković, hvala za europsku BiH!”

Dok će zapadni bh. susjed preinačiti svoje mjere, onaj južni neće. Građanima BiH za ulazak u Crnu Goru, potreban je negativan test na korona virus, ne stariji od 48 sati. Iz Vlade Crne Gore za N1 kažu da su dva razloga zašto su uvedene ove mjere. Zloupotreba prelaska granice iz Srbije preko BiH u Crnu Goru i povećan broj zaraženih u BiH. Novi momenat je da će Crna Gora pratiti kakve odluke donosi EU.

“Sigurno nećemo biti oštriji od EU, a naravno da ćemo prema susjedima gledati da, koliko je to moguće, u skladu sa politikom Crne Gore, budemo da tako kažemo blaži. Kada je u pitanju BiH, naravno bosanci i hercegovci su naši dragi gosti, oni dolaze u Crnu Goru na odmor i putovanja i mi ih rado dočekujemo i čak evo jedan dokaz mali da smo do te mjere relaksirali, da građani BiH koji su u tranzitu, putuju za Albaniju, ne tražimo im testove, nego ih puštamo bez testa”, kazao je Srđan Kusovac, član Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti CG

Za građane BiH nesmetan je i dalje ulazak u Srbiju i Sjevernu Makedoniju. Ministar zdravstva Srbije Zlatibor Lončar, rekao je da Srbija neće uvoditi restrikcije prema BiH. No, za odlazak u zemlje EU, još će se čekati. Ni tu nismo na spisku zemalja koje mogu u zemlje EU od 01. jula. Nova šansa je 15. jul

“Danas i sutra su dva dana kada mi završavamo predsjedanje i sigurno da Hrvatska ima tu aktivnu ulogu, jer hrvatska svjedoči kada je u pitanju neposredno okruženje, mi imamo najbolje iskustvo”, kazao je Grlić Radman.

S obzirom da su sve zemlje regije, kako kažu stručnjaci, u stalnom plesu sa virusom, nije isključeno ni da se mjere dodatno ublaže ili pooštre. Zbog toga će od ključne važnosti biti preporuke epidemiologa i kod nas i u zemljama regije.

