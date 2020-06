Vremenska prognoza do kraja sedmice

Prema najavama meteorologa do kraja sedmice zadržat će se sunčano i toplo vrijeme.

Kako je saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni, u jutarnim satima bit će nešto više oblaka. Tokom dana, preobladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a u Hercegovini će biti vedro.

Poslije podne mogući su lokalni pljuskovi u centralnoj i istočnoj Bosni, a puhat će slab vjetar promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 15 do 21, na jugu do 24, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni.

U Sarajevu u jutarnjim satima očekuje se nešto više oblaka. Tokom dana, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva.

Mogući lokalni pljuskovi

Za sutra je najavljeno na sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u većem dijelu Bosne može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna od 26 do 33, na jugu do 35 stepeni.

Meteorolozi su najavili da će i I u četvrtak biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne pljuskovi i gmljavinom se očekuju u centralnoj, istočnoj i sjevernoj Bosni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna od 26 do 33, na jugu do 35 stepeni.

Kraj radne sedmice obilježit će malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, uglavnom prije podne. Tokom dana, porastom oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 23, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena,piše Avaz

Biometeorološka prognoza

Jutarnji sati će biti ugodniji od drugog dijela dana, kada će se pod uticajem vrućeg i sparnog vremena, kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput nervoze, glavobolje i malaksalosti.

Poželjno je reducirati aktivnosti, a učesnici u saobraćaju također trebaju biti oprezniji u poslijepodnevnim satima.

Usljed manjka svježine tokom noći, mogući su problemi sa snom. Opšta slika će biti lošija u unutrašnjosti zemlje.

