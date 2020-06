Za 72 sata 963 pacijenta: Dr. Gavranović dala preporuke kako se ponašati tokom vrućina

Kako je kazala mr. sci. med. dr. Aida Gavranović, rukovodilac Centra za edukaciju u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć KS, brojka jeste povećana, a građani su najčešće ljekarsku pomoć tražili zbog kardiovaskularnih, gastrointestinalnih i infektivnih tegoba, te dermatoloških oboljenja.

– Pozvala bih sugrađane na poštivanje preporuka Federalnog zavoda za javno zdravstvo kojima se sugeriše da se smanji kretanje na mjestima sa velikom koncentracijom ljudi, te da se u zatvoreno prostoru, ali i na otvorenom gdje nije moguće držati distancu, obavezno nose maske – istakla je Gavranović.

S obzirom na visoke temperature i veliku koncentraciju vlage u zraku, Gavranović je savjetovala starijim osobama, hroničnim bolesnicima i djeci da smanje kretanje t okom dana u periodu od 10 do 17 sati.

– Ako se izlazi vani, preporučila bih laganu odjeću od prirodnih materijala (pamuk, lan), šešir ili kačket na glavu i obavezno nošenje flaše vode. U ovom periodu savjet je unositi što više tečnosti, najbolje obične vode, prirodno cijeđenih sokova i biljnih čajeva. Ono što treba izbjegavati jeste masna i pržena hrana, a najbolje ju je zamijeniti laganim obrocima sastavljenim od voća, povrća, piletine, puterine, ribe. Hronični bolesnici trebaju se pridržavati propisane terapije i uzimati je na vrijeme – dodala je.

Gavranović je kazala da ih često zovu i dolaze pacijenti čiji zdravstveni problem nema veze sa hitnom medicinskom službom.

– Hitna stanja su broj jedan zbog čega Zavod za hitnu medicinsku pomoć postoji. Sve ostalo, poput hroničnih bolesti, koja nisu došla do akutnog stanja, su za ljekare porodične medicine. No, pacijenti često ne razumiju kad im kažemo da se obrate svom ljekaru. To itekako ima smisla jer porodični ljekar je taj koji vodi pacijenta i prati njegovo stanje – istakla je Gavranović, prenosi “Faktor“.

