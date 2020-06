Internistkinja o kakvoj je bolesti riječ / Ispovijest zaražene doktorice: “Četiri dana boli koža gdje god se dodirnem”

– Za sve one koji ne vjeruju u Covid 19 ja sam ga iskusila na svojoj koži, i još se nisam izborila, 12 dana od pojave simptoma. Kao liječnica, internist, nisam mogla, a da ne budem blizu pacijentima, bez obzira na zaštitu. Pa ja ne mogu bježati od ljudi, to je moj posao, stalno sam govorila. Mislila sam da sam u top formi, ne pušim i ne pijem, atletske konstitucije, sportom se uvijek bavila, pa šta meni može virus. A pokosio me, četiri dana boli koža gdje god se dodirnem, poslije gušenje, stezanje u prsima, terapiju uključila sve po smjernicama – napisala je Čerkezović.

– Strah se javlja, a nisam nikada bila paničar. Šesti dan malo popušta, bolovi u prsima ostaju do devetog dana. Gušenje prestalo danas, kašlja još ima. Sada se zamislim kako bi to izgledalo kod starijih bolesnika sa komorbiditetima – navela je Čerkezović, ističući da se drži distanca i da se obvezno nosi maska, prenosi “Večernji“.

