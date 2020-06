“I supruga i djeca su pozitivni, tinejdžerka nam je donijela virus” – Adem Zalihić ima poruku za sve koji sumnjaju u koronu

Pozitivna i hospitalizirana je bila i njegova supruga, a u kućnoj izolaciji je četvero maloljetne djece koji su također pozitivni na koronu.

– Ne može se reći da sam izliječen, zakon je ostavio tu mogućnost da možete izaći i ranije nego što vam savjetuju ljekari, a ukoliko smatrate da ste prošli glavnu terapiju i najkritičniju fazu. Supruga i ja smo ostavili četvero malodobne djece kući u izolaciji koji su također pozitivni, te smo izašli na kućno liječenje i u kućnoj smoizolaciji smo – priča za “Faktor” Zalihić.

Kaže da je prve simptome osjetio za vikend 13. juna.

Simptomi bolesti

– Počeo sam da osjećam neku malaksalost, te sam od ponedjeljka do srijede razvio neku temperaturicu od 37.5, a do srijede temperatura je rasla do 37.8 stepeni. S obzirom na simptome, otišao da se testiram i 17. juna sam dobio pozitivan nalaz i već sam počeo osjećati pritisak u grudima. Konsultovao sam se sa kolegom ljekarom koji mi je kazao da trebam uraditi rentgen pluća koji je pokazao upalu pluća, te nije bilo dileme, stanje je bilo takvo da sam trebao hospitalizaciju – kaže Zalihić.

Naredna tri dana su bila, kaže, najkritičnija.

– Bolest je već bila prisutna sedam ili osam dana, koji su prema tvrdnjama naših stručnjaka najteži. Tada je vrhunac bolesti i od tada se kreće u nekom pravcu, ili pozitivnom ili negativnom. Hvala Bogu već od petka ili subote ja sam osjetio neko olakšanje, nisam imao temperaturu. krenuo je oporavak, koji je svakako duži. U posljednjih šest ili sedam dana bivao sam sve bolje, nisam imao temperaturu, nisam imao opresija u grudima, rentgen je pokazao da su se promjene popravile, laboratorijski nalazi su bili uredu. A nisam htio da zauzimam mjesto u bolnici jer nam se očigledno širi infekcija u Kantonu Sarajevo, te smo i ja i supruga potpisali i zbog malodobne djece koji su nažalost svi pozitivni, odlučili nastaviti kućno liječenje, naravno pod kontrolom ljekara – pojašnjava direktor Hitne pomoći.

Ističe da se pacijent nađe u strašnom stanju, naročito psihički jer ne zna kako će se bolest razvijati.

– Ovo je respiratorni virus i gdje će drugo nego na pluća, mada on napada i enterocite i crijeva pa ljudi dobiju i proliv. Dominatan simptom kod svih je jedna opšta malaksalosti, iscrpljenost i vi nemate ni za šta drugo snage nego da ležite. Ja pozdravljam sve pacijente koji su ostali gore, bili smo kao braća, jedni druge smo bodrili i pomagali. Sedmi, osmi dan vi znate da ste ugroženi respiratorno, ne znate hoće li to krenuti u još veću progresiju, mjerite stalno nivo kisika u krvi, koji uvijek pomalo pada i prijeti vam da budete kandidat za respirator a znamo, barem što je do sada poznato, da oni koji su stavljeni na respirator u KS, se nisu vratili sa tog respiratora – pojašnjava direktor.

Bolest, ističe Zalihić, nije nimalo bezazlena, a jedini način da se sačuvamo su maska i distanca.

– Važno je naglasiti da sam se ja inficirao u porodici. Tinejdžerka nam je donijela virus i očito je da virus cirkulira i među mladom populacijom. Ni meni nije bilo jasno kako sam se zarazio kada se pridržavam mjera, niko od mojih saradnika nije bio pozitivan, nosio sam masku, rukavice, držao distancu. Ali u razgovoru na prijemu sa ljekarom u bolnici sasvim slučajno spomenuo sam da je kćerka prije nekog vremena izgubila čulo okusa. Doktorica je ustanovila da je to simptom i da je kćerka sigurno pozitivna. Niti je imala povišenu temperaturu, ništa, samo čulo okusa. I 90 posto mladih zaraženih koronavirusom je imalo taj simptom, ili samo proliv. Važno je da se obrati pažnja. Razumijem da se ne može zaustaviti život, ekonomija, ali s druge strane moramo biti veoma oprezni – ističe Zalihić.

S obzirom na brojne komentare kako se plaća građanima da kažu da su pozitivni na koronavirus, da je virus izmišljen i da ne postoji, ljekar Zalihić ističe da bi takve ljude trebalo na neki način sankcionisati.

– Ja bih da imam vlast, svakoga ko javno iskaže sumnju u koronu, primorao da dođe u izolatorij i da u zaštitnim odijelima, služi ljudima koji su oboljeli od korone, umjesto divnih medicinskih radnika, kako bi se njihove zloćudne lampice u mozgovima pogasile, koje šire dezinformacije, koje nikome dobro ne čine – ističe sagovornik.

Kaže kako su testirani i njegovi najbliži saradnici ali da niko nije pozitivan upravo iz razloga jer su se držali preporučenih mjera, nosili su maske i držali distancu.

– Ja sam dva dana dolazio na posao sa simptomima malaksalosti zbog neodložnih poslova ali sa maskom i niko nije inficiran što je jako važno. Zbog toga su maske jako važne u kontaktima sa drugim ljudima. Najkritičnije vam je pet do osam dana od kontakta sa zaraženom osobom, tada se 99 posto prenosi, tako da su oni hvala Bogu svi negativni – pojašnjava.

Boravak na Podhrastovima

Kaže da medicina nema konkretnog odgovora zašto neko razvije težu kliničku sliku a neko ne.

– Primjetno je to da što je čovjek stariji, mogućnost razvijanja teže kliničke slike je veća i ukoliko vi imate bilo kakavu drugu hroničnu bolest vaša klinička slika je teža. Terapija sprječava progresiju bolesti i pojavu neke superinfekcije. Ukoliko neko dodatno nosi neko hronično oboljenje tada je opasnost razvoja veća, jedan od faktora koje su ljekari posebno naglašavali je gojaznost, dijabetes ili neko srčano oboljenje, povišen krvni pritisak – navodi.

Kaže da su pacijenti u izolatoriju na Podhrastovima smješteni na dva sprata, a da će se vjerovatno formirati i treći sprat jer se povećava broj zaraženih.

– Osoblje i medicinsko i nemedicinsko, radnici na održavanju čistoće, da bi ušli na odjele, moraju se potpuno obući, nose maske, zaštitna odijela, kao astronauti. Ti ljudi su toliko divni, izuzetno brinu o ljudima, čast mi je što sam ih upoznao. Nisam naišao na osobu koja je neljubazna, važno je da vam u tim trenucima neko kaže neku lijepu riječ, da vam daju nadu u izliječenje, da vi to možete prebroditi. Bilo je par ljudi koji su bili sa težom kliničkom slikom, ali mislim da će to krenuti na bolje. Niko nije na respiratoru, bilo je par ljudi na kiseoniku ali niko nije na respiratoru – zaključuje Zalihić, ističući kako je zahvalan ljekarima i svom medicinskom i nemedicinskom osoblju koji brinu o pacijentima, piše “Faktor“.

