Poslijepodne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna do 36°C.

U ponedjeljak sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna do 36°C.

U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna do 36°C.,piše Slobodnabosna

U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 29 do 36°C.

